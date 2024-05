Rapinano tifoso del Siviglia, 6 ultras della Juventus arrestati

TORINO, 02 MAG - Sei ultras della Juventus sono stati arrestati dalla Digos della Questura di Torino per rapina. Secondo gli investigatori l'11 maggio del 2023, prima dell'incontro Juventus-Siviglia, giocata nel capoluogo piemontese, avevano accerchiato un tifoso andaluso, che stava transitando nelle vie limitrofe allo stadio, lo avevano aggredito, sottraendogli la maglia del Siviglia che indossava. Gli ultras si trovano ora agli arresti domiciliari. Fanno parte del gruppo 'Identità', una sigla giovane nel panorama ultrà, ma legata a uno dei storici leader della tifoseria bianconera e del gruppo 'Tradizione Antichi Valori'. Uno degli arrestati è suo figlio, 22 anni. 'Tradizione Antichi Valori', insieme ad altri gruppi della curva bianconera era finito dentro l'inchiesta Last Banner, sempre coordinata dalla Digos torinese, che ha portato nei giorni scorsi alla condanna, in Corte d'Appello, per cinque capi ultras per associazione a delinquere ed estorsione consumata.