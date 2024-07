Rapina violenta ad anziani in casa nel Veronese, 5 arresti

Un momento dell'operazione che ha portato all''arresto di 13 persone, 28 novembre 2023. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati traggono origine da una serie di singoli arresti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti che hanno spinto gli inquirenti ad approfondire la provenienza e la gestione dello stupefacente nell'area di Valle Martella, nel comune di Zagarolo, a sud est della Capitale. Le due persone a capo dell'associazione, entrambe di origini sinti, avevano reinvestito parte dei proventi derivanti dall'attività illecita in una pizzeria, che è stata sequestrata. ANSA/ UFFICIO STAMPA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++