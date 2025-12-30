Giornale di Brescia
Rapina da almeno 30 milioni di euro per la 'banda del buco' in Germania

BERLINO, 30 DIC - Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Gelsenkirchen, la 'banda del buco' che nei giorni scorsi è riuscita a entrare nel caveau di una banca avrebbe sottratto dalle cassette di sicurezza circa trenta milioni di euro, lo riferiscono diversi organi di stampa. Sarebbe stato sottratto il contenuto di oltre il 95% delle cassette di sicurezza e le vittime sarebbero oltre 2.500. Questa mattina una folla numerosa si era radunata di fronte la banca cercando di avere spiegazioni, è dovuta intervenire la polizia per placare gli animi e spiegare che la filiale della banca sarebbe rimasta chiusa. I criminali sono riusciti ad accedere al caveau dal parcheggio sotterraneo accanto alla banca, da lì avrebbero realizzato un buco per poi entrare nei locali della banca. Solo successivamente la polvere avrebbe fatto scattare l'allarme anticendio.

