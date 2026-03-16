Rapina da 100mila euro in villa nel Varesotto, marito e moglie legati

VARESE, 16 MAR - Marito e moglie legati e derubati nella loro villa da una banda di tre persone. E' accaduto una settimana Cadrezzate (Varese), sul lago di Monate, ma la notizia è trapelata solo adesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri coordinati dal sostituto procuratore di Varese Marialina Contaldo. Stando alle prime informazioni marito e moglie sarebbero stato aggrediti intorno alle 19.30- 20. All'ora di cena tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella villa sul lago di Monate: la porta, secondo i primi riscontri, era aperta. La coppia è stata legata e immobilizzata, i rapinatori hanno quindi fatto razzia di contanti e gioielli per un valore di 100mila euro circa prima di fuggire. Ad attenderli all'esterno, questo il sospetto degli inquirenti, c'era probabilmente un quarto uomo a fare da palo.