Rapina a una gioielleria nel centro di Cortina, arrestati

CORTINA D'AMPEZZO, 14 GEN - Una rapina è stata effettuata stamani ai danni di una gioielleria a Cortina D'Ampezzo, nel centralissimo Corso Italia. I presunti responsabili - il cui numero non è noto - sono stati subito arrestati da carabinieri e polizia. Si tratta della prima rapina messa a segno nella città ampezzana, a memoria d'uomo. Nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria "Cacciari e Salvati".