Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rapina a una gioielleria nel centro di Cortina, arrestati

AA

CORTINA D'AMPEZZO, 14 GEN - Una rapina è stata effettuata stamani ai danni di una gioielleria a Cortina D'Ampezzo, nel centralissimo Corso Italia. I presunti responsabili - il cui numero non è noto - sono stati subito arrestati da carabinieri e polizia. Si tratta della prima rapina messa a segno nella città ampezzana, a memoria d'uomo. Nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria "Cacciari e Salvati".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CORTINA D'AMPEZZO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario