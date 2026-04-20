Rapina a Napoli, analogie con colpo fallito nel 2022 a Roma

NAPOLI, 20 APR - Presenta analogie con un altro colpo tentato a Roma da una cosiddetta "banda del buco" nell'agosto 2022, interrotto da un crollo che stava per costare la vita a uno dei banditi, la rapina di giovedì scorso ai danni della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Il crollo di un tunnel, quel giorno, costrinse i vigili del fuoco a lavorare per ben otto ore per estrarre uno dei componenti la banda. Vennero eseguiti cinque arresti, due dei quali notificati ad altrettanti napoletani finiti sotto processo e poi assolti a fine febbraio 2023 con la formula "il fatto non sussiste". Si tratta di uno dei precedenti raccolti da carabinieri e Procura (pm Federica D'Amodio, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) nelle indagini sul colpo napoletano. I carabinieri si sono avvalsi della collaborazione di un esperto del sottosuolo napoletano il geologo Gianluca Minin, che, nella veste di ausiliario della polizia giudiziario, accompagnato da un ufficiale dei militari dell'arma, ha ispezionato il tunnel per raccogliere informazioni utili all'indagine. Al momento appare, impossibile risalire all'esatto valore - sicuramente cospicuo - dei beni sottratti ai clienti, non è chiaro se prendendo di mira determinate cassette di sicurezza. E' plausibile ma non ancora provato il coinvolgimento di qualcuno, forse un basista, che avesse precise informazioni sui locali. Uno dei banditi, ripreso in video, mentre blocca la porta d'ingresso della banca con un bastone l'avrebbe reperito sul posto praticamente a colpo sicuro, sapendo in sostanza, dove poteva trovarlo.