Rapina a guardia giurata nella notte a Milano, vigilante spara tra le case

MILANO, 12 DIC - Vari colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi, questa mattina prima dell'alba, da una guardia giurata che ha riferito di essere stata vittima di una rapina. Nessuno è rimasto ferito. È accaduto alle 5.40 tra via Bassi e via Lovere, nei pressi del plesso scolastico pubblico ma quando era ancora chiuso. Per terra, in via Lovere, si contano almeno 5 bossoli di un'arma semiautomatica, e altri due o tre in via Bassi. Secondo quanto raccontato dal vigilante, un nordafricano con un coccio di bottiglia lo avrebbe sorpreso facendosi consegnare lo smartphone. A quel punto la guardia giurata lo avrebbe rincorso per alcune centinaia di metri sparando tra le case, non è chiaro se in aria o per colpirlo. Intorno, oltre alle scuole, ci sono vari palazzi residenziali e un ostello frequentato da studenti e turisti. Le indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato.