Rallentamenti su linea treni Pescara-Foggia, fino a 240 minuti

ROMA, 23 GIU - La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Francavilla al Mare e San Vito Lanciano sulla linea Pescara-Foggia e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario. E' quanto si apprende dal sito di Rfi. Prosegue l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti. Sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, invece, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Melegnano per un inconveniente tecnico alla linea. In corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Al momento si registrano rallentamenti fino a 30 minuti e i treni potranno essere instradati su linea convenzionale da Melegnano a Piacenza.