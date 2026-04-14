Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Raid vandalico sulla strada statale, sei minorenni denunciati in Gallura

AA

OLBIA, 14 APR - E' costata una denuncia penale la 'bravata' di sei ragazzini - tutti minorenni - sorpresi domenica notte dai carabinieri mentre stavano sradicando i declinatori di margine di carreggiata e lanciavano pietre sulla strada statale 125 in Gallura. I sei ragazzi, che stavano creando una situazione di concreto pericolo per la circolazione, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo perché ritenuti responsabili di atti di danneggiamento della sede stradale. A segnalare la presenza del gruppo di minori lungo la carreggiata è stato un automobilista, che ha subito richiesto l'intervento dei carabinieri contattando il numero unico di emergenza 112. Una volta arrivati sul posto, i militari dell'Arma, supportati dalla sezione radiomobile, hanno sorpreso i giovanissimi mentre compivano questi atti di vandalismo. Denunciati, i sei minori sono stati affidati ai loro genitori, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
OLBIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario