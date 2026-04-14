Raid vandalico sulla strada statale, sei minorenni denunciati in Gallura

OLBIA, 14 APR - E' costata una denuncia penale la 'bravata' di sei ragazzini - tutti minorenni - sorpresi domenica notte dai carabinieri mentre stavano sradicando i declinatori di margine di carreggiata e lanciavano pietre sulla strada statale 125 in Gallura. I sei ragazzi, che stavano creando una situazione di concreto pericolo per la circolazione, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo perché ritenuti responsabili di atti di danneggiamento della sede stradale. A segnalare la presenza del gruppo di minori lungo la carreggiata è stato un automobilista, che ha subito richiesto l'intervento dei carabinieri contattando il numero unico di emergenza 112. Una volta arrivati sul posto, i militari dell'Arma, supportati dalla sezione radiomobile, hanno sorpreso i giovanissimi mentre compivano questi atti di vandalismo. Denunciati, i sei minori sono stati affidati ai loro genitori, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari.