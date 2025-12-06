Raid su un asilo in Sudan, 50 morti di cui 33 bambini

ROMA, 06 DIC - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Lo riporta la Bbc secondo la quale le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il gruppo paramilitare che combatte l'esercito nella guerra civile sudanese, sono state accusate dell'attacco di giovedì da un'organizzazione medica, la Rete dei Medici Sudanesi, e dall'esercito. Le Rsf hanno a loro volta accusato l'esercito di aver colpito venerdì un mercato con un attacco con droni nella regione del Darfur, su un deposito di carburante al valico di frontiera di Adre con il Ciad.