Raid russi in Ucraina: 2 morti a Kiev, 13 feriti a Zaporizhzhia

epa12444076 Ukrainian policemen stand near a damaged residential building after a Russian strike in Kyiv, Ukraine, 10 October 2025, amid the ongoing Russian invasion. According to the Ministry of Energy of Ukraine, Russian missile and drone attacks on energy facilities left a significant number of consumers without power in several Ukrainian cities. EPA/SERGEY DOLZHENKO
AA

KIEV, 22 OTT - E' di almeno due morti a Kiev e 13 feriti a Zaporizhzhia il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito l'Ucraina, rendono noto le autorità locali. Esplosioni sono state segnalate anche a Dnipro e nella città portuale di Izmail.

Argomenti
Raid russi in UcrainaKIEV

