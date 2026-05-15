Raid Israele contro il capo di Hamas a Gaza. Media, 'è stato ucciso'

ROMA, 15 MAG - L'aviazione israeliana ha preso di mira Izz al-Din Haddad, leader di Hamas nella Striscia di Gaza e comandante delle brigate Al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Lo hanno dichiarato il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono "prime indicazioni" che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Netanyahu e Katz affermano di aver ordinato l'uccisione di Haddad, comandante dell'ala militare del gruppo terroristico e "uno degli artefici del massacro del 7 ottobre". "Haddad è stato responsabile dell'omicidio, del rapimento e del ferimento di migliaia di civili israeliani e soldati delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). Ha tenuto in ostaggio i nostri civili in brutali prigionia, ha diretto operazioni terroristiche contro le nostre forze e si è rifiutato di attuare l'accordo guidato dal presidente statunitense Trump per lo smantellamento delle armi di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza", affermano. "L'Idf e lo Shin Bet stanno attuando pienamente la politica del governo di non contenere le minacce e di neutralizzare preventivamente i nostri nemici", prosegue la dichiarazione. "Questo è un messaggio chiaro a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita: prima o poi, Israele vi raggiungerà", aggiungono.