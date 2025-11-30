Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Raid in un bar del Messico, almeno sette morti

AA

PACHUCA, 29 NOV - Almeno sette persone sono state uccise e altre cinque gravemente ferite sabato sera dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco in un bar nella città di Tula, nel Messico centrale. Lo riferisce la polizia locale. Secondo le autorità, quattro persone sono morte sul posto e altre tre sono decedute mentre venivano soccorse dopo la sparatoria. Si tratta di un episodio di violenza raro in questa regione del Paese, un centinaio di chilometri a nord della capitale Città del Messico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PACHUCA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario