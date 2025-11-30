Raid in un bar del Messico, almeno sette morti
PACHUCA, 29 NOV - Almeno sette persone sono state uccise e altre cinque gravemente ferite sabato sera dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco in un bar nella città di Tula, nel Messico centrale. Lo riferisce la polizia locale. Secondo le autorità, quattro persone sono morte sul posto e altre tre sono decedute mentre venivano soccorse dopo la sparatoria. Si tratta di un episodio di violenza raro in questa regione del Paese, un centinaio di chilometri a nord della capitale Città del Messico.
