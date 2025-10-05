Raid in un bar a Roma contro manifestanti pro Pal dopo corteo

ROMA, 05 OTT - Blitz nella tarda serata di ieri in zona piazza Vittorio a Roma dove si trovavano alcuni manifestanti di ritorno dal corteo Pro Pal con bandiere della Palestina e kefiah. Un gruppo di circa trenta persone, con il volto coperto dai caschi e armate di bastoni, li ha aggrediti. All'arrivo della polizia, gli aggressori erano già scappati. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza l'accaduto. "Dopo una giornata di manifestazione bella, partecipata e profondamente pacifica, ieri sera è successa una cosa che ci ha colpito profondamente. Intorno alle 23 un gruppo di persone ha attraversato la zona intonando cori fascisti. Alla risposta ferma e civile dei nostri clienti, il gruppo ha reagito con violenza", si legge sui canali social del bar 'allo Statuto'. Il titolare spiega che è stato aggredito anche un dipendente, danneggiata la porta d'ingresso e alcuni arredi. "Condanniamo con forza ogni forma di violenza, fisica e verbale - viene sottolineato -. Questi gesti non ci rappresentano e non appartengono ai valori dello Statuto. Siamo un luogo aperto, di incontro e di rispetto reciproco. E continueremo ad esserlo. Siamo vicini alle persone coinvolte e stiamo procedendo con tutti gli accertamenti necessari".