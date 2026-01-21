Ragazzo ucciso: conclusa autopsia, 'quadro ben definito'

GENOVA, 21 GEN - E' terminato l'esame autotico sul corpo di Abanoub 'Aba' Youssef, il ragazzo di 18 anni morto dopo esser stato ferito al costato con una coltellata da Zouhair Atif, suo compagno di scuola, all'interno dell'istituto 'Domenico Chiodo' della Spezia. All'esterno, in attesa delle determinazioni del professor Ventura di Genova, gli zii della vittima Maged e Abram Attia. All'uscita il medico legale ha detto che "il quadro è ben definito". Secondo indiscrezioni non confermate, la lama utilizzata da Atif ha toccato organi vitali: fegato e milza in primis fino al polmone sinistro provocando una vasta emorragia fino all'arresto cardiaco.