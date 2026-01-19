Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazzo ucciso: cartelli per Aba, 'parola umanità mantenga significato'

AA

GENOVA, 19 GEN - "Nel rumore di chi parla ancora di etnie che amano la lama e di chi rovescia senza pudore la propria ignoranza sui social, ricordiamo in silenzio che una giovane vita è stata interrotta. È doveroso, perché la parola umanità mantenga intatto il suo significato. Ciao Youssef". Non c'è solo la parola 'Giustizia per Aba' sui cartelli lasciati assieme a fiori e candele davanti alla porta dell'Istituto tecnico 'Chiodo'. Molti i pensieri dedicati dai compagni al ragazzo accoltellato nei corridoi della scuola. Tra i palloncini bianco-azzurri i cartelli "Vivrà nei pensieri e nelle parole" ma anche "Aba non muore", "Non muore chi vive nel cuore di chi resta": molti degli studenti del 'Chiodo' e non solo hanno voluto lasciare il proprio pensiero scritto su cartoncini bristol, foglietti, sul muro e anche su un vassoio di cartone di una pasticceria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ragazzo uccisoGENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario