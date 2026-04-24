Ragazzo ucciso a Pavia, il colpo fatale inferto con un coltello

PAVIA, 24 APR - La morte di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni di Favara (Agrigento) deceduto dopo essere stato colpito nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia, sarebbe stata provocata da un fendente inferto da un coltello. È una delle prime risultanze dell'autopsia effettuata oggi all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia. Un omicidio per il quale è accusato un ragazzo di 16 anni, in carcere all'istituto minorile Cesare Beccaria di Milano. Subito dopo il decesso del 25enne siciliano, si era avanzata l'ipotesi che Gabriele potesse essere stato colpito con un cacciavite. Ma l'esame autoptico avvalora invece la possibilità che la ferita mortale sia stata prodotta da un coltello. Il 16enne, nell'interrogatorio reso in Questura domenica scorsa, aveva raccontato di aver gettato l'arma, ma i poliziotti non l'hanno mai ritrovata.