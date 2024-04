Ragazzo scomparso a luglio, ritrovato a Fiumicino

ROMA, 25 APR - E' stato ritrovato ieri sera dai carabinieri a Fiumicino Vincenzo D'Introno, il ragazzo scomparso da Livigno a luglio scorso. I militari della stazione di Fiumicino lo hanno rintracciato in viale Caravaggio. Secondo quanto si apprende, il giovane originario della provincia di Bari sarebbe stato notato in strada in stato confusionale. Della scomparsa del 22enne si era occupata anche la trasmissione Chi la visto?.