Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazzo rapinato a Milano, i tre minorenni restano in carcere

AA

MILANO, 24 DIC - Il gip dei minorenni di Milano ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per i tre ragazzini che, assieme a un amico di 20 anni, hanno aggredito e rapinato, un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano. La baby gang, in una ventina di minuti di violenze e botte, si è fatta consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e ha cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. I tre, tra cui una ragazza di 15 anni che verrà trasferita in un istituto in cui c'è una sezione femminile, sono stati interrogati stamani al Cpa, il centro di prima accoglienza, del Beccaria. Lo stesso provvedimento è stato preso per il maggiorenne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario