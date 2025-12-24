Ragazzo rapinato a Milano, i tre minorenni restano in carcere

MILANO, 24 DIC - Il gip dei minorenni di Milano ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per i tre ragazzini che, assieme a un amico di 20 anni, hanno aggredito e rapinato, un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano. La baby gang, in una ventina di minuti di violenze e botte, si è fatta consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e ha cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. I tre, tra cui una ragazza di 15 anni che verrà trasferita in un istituto in cui c'è una sezione femminile, sono stati interrogati stamani al Cpa, il centro di prima accoglienza, del Beccaria. Lo stesso provvedimento è stato preso per il maggiorenne.