Ragazzo di 19 anni accoltellato in strada nel Milanese, è grave

MILANO, 13 DIC - Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in strada oggi alle 13, a Pioltello, nel Milanese. Le sue condizioni sono gravi. Il giovane, un nordafricano, è stato soccorso dal 118 in via Monza all'altezza del civico 15, in una strada antistante a un comprensorio multietnico di case popolari. Il quartiere si trova nella frazione di Seggiano, non distante dalla stazione di Pioltello Limito. Colpito all'addome da un fendente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove si trova in prognosi riservata.