Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazzo accoltellato fuori da un liceo nel Milanese

AA

MILANO, 17 DIC - Uno studente 18enne, di origini egiziane, è stato accoltellato oggi all'esterno della scuola che frequenta, a Sesto San Giovanni (Milano) da alcuni connazionali. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. E' accaduto poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sull'episodio, il ragazzo è stato avvicinato da tre altri coetanei, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale Niguarda, a Milano, per una ferita da taglio all'addome che non ha leso organi vitali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario