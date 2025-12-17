Ragazzo accoltellato fuori da un liceo nel Milanese

MILANO, 17 DIC - Uno studente 18enne, di origini egiziane, è stato accoltellato oggi all'esterno della scuola che frequenta, a Sesto San Giovanni (Milano) da alcuni connazionali. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. E' accaduto poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sull'episodio, il ragazzo è stato avvicinato da tre altri coetanei, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale Niguarda, a Milano, per una ferita da taglio all'addome che non ha leso organi vitali.