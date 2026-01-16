Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazzo accoltellato alla Spezia in condizioni critiche

AA

GENOVA, 16 GEN - E' in condizioni critiche lo studente accoltellato alla Spezia da un suo compagno di scuola. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'Istituto professionale Domenico Chiodo. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza perforandola. Dopo le prime cure sul posto, lo studente è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea di Spezia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'imponente fuoriuscita di sangue ha portato all'arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi sono riusciti a rianimarlo. Il giovane, che ha 18 anni, versa comunque in condizioni particolarmente gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario