Ragazzo accoltellato alla Spezia in condizioni critiche

GENOVA, 16 GEN - E' in condizioni critiche lo studente accoltellato alla Spezia da un suo compagno di scuola. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'Istituto professionale Domenico Chiodo. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza perforandola. Dopo le prime cure sul posto, lo studente è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea di Spezia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'imponente fuoriuscita di sangue ha portato all'arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi sono riusciti a rianimarlo. Il giovane, che ha 18 anni, versa comunque in condizioni particolarmente gravi.