Ragazzo 16 anni annega in una piscina a Verona

VERONA, 15 SET - Un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. Da quanto si è appreso il ragazzo, di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma, per alcune patologie che lo limitavano, si sarebbe allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto nella proprietà, annegando nella piscina esterna. Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.

VERONA

