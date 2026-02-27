Ragazzino rischia di soffocare per una merendina, insegnante lo salva

TORINO, 27 FEB - Un ragazzino di 11 anni che rischiava di soffocare per una merendina o un biscotto è stato salvato dall'intervento dell'insegnante. I fatti stamane intorno alle 10 in una scuola media di Piscina, nel Torinese. L'insegnante ha praticato le manovre disostruttive (Heimlich), permettendo al ragazzino di riprendere a respirare. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. All'arrivo dell'ambulanza, lo studente respirava normalmente, era vigile e cosciente ed è stato trasportato in Pronto soccorso in via precauzionale. "La formazione dell'insegnante è stata determinante per la risoluzione positiva di questo evento", sottolinea Azienda Zero, "impegnata nella formazione rivolta a cittadini e personale scolastico per fornire gli strumenti necessari ad affrontare tempestivamente le emergenze sanitarie".