Ragazzino di 14 anni accoltellato al parco, arrestato 15enne

BOLOGNA, 17 SET - Tentato omicidio fra ragazzini ieri pomeriggio a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese: intorno alle 19.30 un 14enne è stato accoltellato nel parco pubblico molto frequentato di viale Terme. Il presunto aggressore è già stato identificato: è un 15enne, arrestato dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane vittima sarebbe stato avvicinata dal coetaneo mentre stava giocando con altri ragazzini, tutti minori. Senza apparente motivo, il 15enne lo ha colpito con tre fendenti al petto e all'addome, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. E' in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. .

Argomenti
BOLOGNA

