Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne

AA

GENOVA, 01 MAR - Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. E' successo nella tarda serata di ieri a Rivarolo, in Valpolcevera. Secondo quanto appreso, un altro ragazzo, anch'esso minorenne, italiano di origini albanesi, è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Genova. Il ragazzo ferito, tunisino, è stato operato d'urgenza all'ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio. La prognosi è riservata, le sue condizioni stabili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario