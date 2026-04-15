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Ragazzina morta schiacciata da albero nel nord Barese, cinque indagati

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BARI, 15 APR - Ci sono cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso, la 12enne travolta e schiacciata da un grosso albero di pino sradicato lunedì dal vento in via Veneziano a Bisceglie. La Procura di Trani ha notificato gli avvisi di garanzia a cinque dipendenti comunali, contestualmente al conferimento di incarico dell'autopsia e della consulenza tecnica. Gli indagati, accusati di concorso in omicidio colposo, sono dirigente, funzionari tecnici e istruttori della Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie e dello Sportello Patrimonio Demanio e Attività Manutentive. Il pm Francesco Chiechi, che coordina le indagini, ha fissato per oggi alle 13.30 il conferimento di incarico per la consulenza ingegneristico-tecnica, che sarà affidata agli ingegneri Giuseppe Colangelo e Andrea Pugliese. Alle 14.30 sarà, poi, conferito l'incarico al medico legale Davide Ferorelli per l'autopsia che sarà eseguita nel Policlinico di Bari. Le due consulenze dovranno accertare le "cause e dinamiche dell'evento che ha determinato il decesso".

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