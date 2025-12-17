Ragazzina chiede aiuto alla scuola per molestie del padre, uomo indagato a Rimini

RIMINI, 17 DIC - Si è rivolta allo sportello psicologico della scuola che frequenta per raccontare le attenzioni, a suo dire, fuori luogo e a sfondo sessuale ricevute dal padre. La ragazzina appena 15enne, alla psicologa dell'istituto scolastico che frequenta nel Riminese, ha raccontato un episodio in particolare risalente alla fine del 2024 in cui il padre l'avrebbe molestata. Circostanza che successivamente si sarebbe ripetuta in un paio di occasioni. Dalla scuola è stato quindi attivato il servizio competente dell'Ausl Romagna. Ai sanitari la 15enne ha raccontato le medesime circostanze aggiungendo che da un anno subiva atteggiamenti sessualmente espliciti da parte del padre. Dall'Ausl, la denuncia della ragazza è stata trasmessa alla Questura di Rimini e quindi alla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo a carico del padre, un 40enne di origine straniera, per violenza sessuale. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Ditroia, si dice estraneo ai fatti e anche quando ieri la ragazzina è stata riascoltata in audizione protetta in incidente probatorio dal gip del Tribunale di Rimini, ha continuato a respingere ogni addebito imputando la denuncia della figlia alla gelosia per il fratellino appena nato. La 15enne affiancata da una psicoterapeuta ha confermato nel dettaglio diversi episodi.