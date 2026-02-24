Giornale di Brescia
Ragazza violentata in stazione, 26enne condannato a 12 anni

LODI, 24 FEB - E' stato condannato con rito abbreviato dal Gup di Lodi, a 12 anni di reclusione e l'espulsione a pena espiata il 26enne del Mali accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese che, attorno alle 23 di sabato 30 agosto 2025, stava raggiungendo da sola a piedi la stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nel Milanese, per prendere l'ultimo treno della giornata. L'uomo, che ha una moglie e due figli e che all'epoca dei fatti lavorava in cucina in una struttura di accoglienza per migranti nello stesso paese, aveva chiesto scusa e ha versato un risarcimento alla vittima, che non si è costituita parte civile. La difesa non esclude il ricorso in appello. La Procura lodigiana aveva chiesto 11 anni.

LODI

