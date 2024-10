Ragazza uccisa: Sara colpita con 11 forbiciate

BERGAMO, 27 OTT - Un vaso di fiori è comparso questa mattina davanti all'androne della palazzina al civico 124 di via Nazionale a Costa Volpino, dove venerdì notte poco dopo l'1 è stata ammazzata Sara Centelleghe, 19 anni tra pochi giorni, uccisa con 11 colpi di forbici da un amico e vicino di casa di origine indiana, Jashan Deep Bashan, di professione magazziniere in un supermercato, anche lui 19 anni e qualche precedente legato alla droga quand'era ancora minorenne. Da ieri sera è in carcere in via Gleno a Bergamo, dopo aver confermato anche davanti al pm titolare del caso, Giampiero Golluccio, quanto aveva già ammesso, prima parzialmente e poi in maniera esaustiva, davanti ai carabinieri di Bergamo e Clusone. Quel che resta ancora poco chiaro è il movente del delitto, avvenuto mentre l'amica che si trovava in casa con Sara quando è stata uccisa era scesa a prendere da bere a un distributore automatico vicino alla palazzina e a fumare una sigaretta.