Ragazza uccisa nell'astigiano, fermato un ventenne

TORINO, 07 FEB - Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere.

