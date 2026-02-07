Ragazza uccisa nell'astigiano, fermato un ventenne

TORINO, 07 FEB - Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere.