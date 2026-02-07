Ragazza uccisa, l'aggressione dopo un approccio rifiutato

TORINO, 07 FEB - Sarebbe stata un no di Zoe Trinchero a spingere Alex Manna a uccidere la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un'altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe. Di fronte al rifiuto della ragazza, sarebbe scattata una reazione violenta culminata nell'aggressione mortale. Sul corpo della giovane percosse diffuse, lesioni nella zona del collo, tumefazioni al volto e ferite compatibili con un tentativo di difesa.