Ragazza uccisa, al via accertamenti sui cellulari sequestrati

NAPOLI, 17 GIU - Prenderanno il via domani gli accertamenti sui cellulari sequestrati nell'ambito delle indagini della Procura di Napoli Nord sull'omicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'assassinio. Lo scorso 28 maggio, su disposizione della Procura di Napoli Nord, che sta coordinando le indagini sul femminicidio della 14enne, sono stati messi sotto sequestro i telefoni del 19enne e anche dei cinque componenti della sua famiglia che non risultano iscritti nel registro degli indagati. Tucci è in carcere con l'accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Per l'accertamento il legale della famiglia Carbonaro, l'avvocato Sergio Pisani, ha nominato come consulente di parte l'ingegnere Lorenzo Laurato.