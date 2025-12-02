Ragazza scomparsa in Salento, ricerche anche fuori dalla Puglia

NARDÒ, 02 DIC - Continuano senza sosta e senza alcun esito, anche oltre i confini regionali, le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre. A quanto si apprende, il telefono della giovane risulta spento. Al momento gli investigatori stanno lavorando su più piste, ascoltando anche amici e parenti della 27enne, e analizzando ogni dettaglio che sta emergendo da queste testimonianze. Resta sempre viva l'ipotesi di un allontanamento volontario di Tatiana Tramacere, che lavora nel mondo digitale occupandosi di pubblicità. Le sue pagine social sono molto seguite, con migliaia di followers: anche questi elementi sono al centro dell'attività dei carabinieri. "Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia. Per questo - scrive il sindaco di Nardò Pippi Mellone sulla propria pagina social - la preoccupazione cresce di ora in ora. Le ricerche continuano senza sosta. La Prefettura e le forze dell'ordine stanno controllando tutto il territorio. Se l'avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza".