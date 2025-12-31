Giornale di Brescia
Ragazza morta a Milano, l'autopsia fissata il 2 gennaio

MILANO, 31 DIC - Si svolgerà venerdì 2 gennaio l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni nata a Roma e residente nella provincia di Latina, trovata morta lunedì mattina a Milano. Proseguono intanto le indagini per dare un'identità all'uomo che compare con lei nel video ripreso dalle telecamere della zona la notte prima del ritrovamento della ragazza, in un angolo del cortile di un complesso di case popolari in via Paruta. E' stata proprio la diffusione del video a portare all'identificazione della ragazza, riconosciuta dai suoi genitori che sono attesi nel capoluogo lombardo per partecipare con i loro consulenti all'autopsia che si terrà all'istituto di Medicina legale.

