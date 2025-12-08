Ragazza ferita gravemente con un coltello nel Pordenonese

Giornale di Brescia
TRIESTE, 08 DIC - Una ragazza è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata colpita con un coltello da un giovane che si era avvicinato a un gruppo di ragazze nel quale si trovava la vittima, importunandole. La giovane, di circa 20 anni, è stata subito soccorsa e portata in una ambulanza della Sores all'ospedale di Pordenone dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sono gravi ma non rischia la vita. E' accaduto intorno alle 19 a Maniago, in provincia di Pordenone. L'accoltellatore, che sembra abbia fatto perdere le sue tracce, si è poi ferito a sua volta con lo stesso coltello.

