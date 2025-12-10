Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazza denuncia stupro a Roma, al vaglio i video delle telecamere

AA

ROMA, 10 DIC - Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per far luce sullo stupro denunciato da una studentessa fuori sede che ha raccontato di essere stata violentata a Roma nei pressi della fermata della metro B1 Jonio la notte tra sabato e domenica scorsa. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, stanno cercando eventuali testimoni che potrebbero aver visto qualcosa. Gli accertamenti degli investigatori puntano a ricostruire la dinamica dell'aggressione denunciata dalla 23enne che ha raccontato di essere stata bloccata da due uomini e abusata da un terzo. Non si può escludere che la ragazza possa essere riascoltata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario