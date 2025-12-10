Ragazza denuncia stupro a Roma, al vaglio i video delle telecamere

ROMA, 10 DIC - Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per far luce sullo stupro denunciato da una studentessa fuori sede che ha raccontato di essere stata violentata a Roma nei pressi della fermata della metro B1 Jonio la notte tra sabato e domenica scorsa. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, stanno cercando eventuali testimoni che potrebbero aver visto qualcosa. Gli accertamenti degli investigatori puntano a ricostruire la dinamica dell'aggressione denunciata dalla 23enne che ha raccontato di essere stata bloccata da due uomini e abusata da un terzo. Non si può escludere che la ragazza possa essere riascoltata.