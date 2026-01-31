Giornale di Brescia
Ragazza denuncia di essere stata violentata in stazione a Milano

MILANO, 31 GEN - Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS. E' accaduto a notte fonda, intorno alle 3 e mezza di giovedì, quando la 18enne, di origine ucraina, in stato di alterazione, si è recata nell'area ferroviaria, lungo i binari, con un giovane che aveva conosciuto in serata. Lì sarebbe stata stuprata. La ragazza la notte stessa si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove però non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, non per forza necessari, per identificare una violenza sessuale.

