Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ragazza aggredita in casa a Sassari, arrestato un uomo

AA

SASSARI, 05 DIC - Una ragazza è stata brutalmente picchiata nella tarda mattina in una casa del centro storico di Sassari. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno fermato un uomo. Il fatto è successo intorno a mezzogiorno in vicolo Bertolinis: secondo quanto riferiscono i vicini e alcuni passanti che hanno assistito all'arrivo dei carabinieri, a chiedere aiuto sarebbe stata la stessa ragazza, che per attirare l'attenzione avrebbe sparato alcuni colpi di pistola da una finestra. I carabinieri sono entrati nella casa e hanno trovato la giovane con ferite e contusioni, e gli abiti strappati. Nell'appartamento c'era anche un uomo che è stato fermato e accompagnato in caserma, dove è tutt'ora sotto interrogatorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SASSARI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario