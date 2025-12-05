Ragazza aggredita in casa a Sassari, arrestato un uomo

SASSARI, 05 DIC - Una ragazza è stata brutalmente picchiata nella tarda mattina in una casa del centro storico di Sassari. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno fermato un uomo. Il fatto è successo intorno a mezzogiorno in vicolo Bertolinis: secondo quanto riferiscono i vicini e alcuni passanti che hanno assistito all'arrivo dei carabinieri, a chiedere aiuto sarebbe stata la stessa ragazza, che per attirare l'attenzione avrebbe sparato alcuni colpi di pistola da una finestra. I carabinieri sono entrati nella casa e hanno trovato la giovane con ferite e contusioni, e gli abiti strappati. Nell'appartamento c'era anche un uomo che è stato fermato e accompagnato in caserma, dove è tutt'ora sotto interrogatorio.