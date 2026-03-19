Raffineria di Haifa colpita da bomba a grappolo lanciata da Iran

TEL AVIV, 19 MAR - E' stata autorizzata la pubblicazione della notizia secondo cui un bombardamento proveniente dall'Iran ha causato danni alle raffinerie nella zona di Haifa, in Israele. Si tratterebbe di una bomba a grappolo. Le immagini in tv mostrano una densa colonna di fumo che si leva dal luogo dell'impatto. Il ministro dell'Energia israeliano, Eli Cohen, ha affermato che "non si sono verificati danni significativi alle infrastrutture nello Stato di Israele".