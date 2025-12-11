Raffica di sbarchi di migranti in Sardegna, oltre 110 in 24 ore

CAGLIARI, 11 DIC - Nuovi sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nel corso della giornata di ieri sono arrivate dal Nord Africa complessivamente 116 persone. Il primo sbarco è avvenuto nell'area di Maladroxia a Sant'Antioco, arrivati in 9. Poco più tardi a Pula, nella zona di Cala Cipolla, è arrivato un barchino con a bordo altri dieci migranti, tra di loro un minorenne. Nel primo pomeriggio la motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato al largo di Capo Spartivento un gommone con a bordo 22 migranti, tra di loro anche due minori. Sempre nella zona di Sant'Antioco alcune ore dopo un barchino con a bordo 9 uomini e una donna ha raggiunto la spiaggia di Capo Sperone. Con il passare delle ore gli sbarchi sono proseguiti. Al porticciolo di Teulada sono stati rintracciati dai carabinieri altri 10 migranti, mentre alcune ore dopo la Guardia di finanza ha intercettato tre barchini: a bordo di uno c'erano 16 migranti, tra i quali due minori e una donna con problemi di deambulazione, negli altri due barchini altri 22 stranieri tra i quali una donna incinta. Tutti sono stati trasferiti in porto a Sant'Antioco. In serata si è registrato lo sbarco di 13 migranti lungo la spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi, mentre all'1 di notte altri sei sono stati bloccati dai carabinieri a Teulada. Tutti i 116 migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari), dove si trovavano già gli altri nove arrivati lunedì e i 38 arrivati martedì. Dall'inizio della settimana ne sono sbarcati complessivamente 163.