Rachida Dati, 'Non sono riuscita a convincere abbastanza'

PARIGI, 22 MAR - "Non sono riuscita a convincere abbastanza persone che il cambiamento non solo fosse possibile, ma soprattutto necessario", ha ammesso in serata Rachida Dati, che non è riuscita a vincere le elezioni per il Comune di Parigi, vinte dal suo avversario socialista, Emmanuel Grégoire. Dati, che secondo diversi sondaggi ha ottenuto tra il 36 e il 38% dei voti al secondo turno, ha lamentato "il veleno della divisione", "anche se devo lodare tutti coloro che hanno sinceramente chiesto di votarmi al secondo turno", dopo che Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) e Sarah Knafo hanno ritirato le loro liste dopo il primo turno. "Voglio anche dire alla squadra uscente che non possono ignorare le aspettative di cambiamento espresse da centinaia di migliaia di parigini", ha aggiunto Dati, deplorando gli "attacchi bassi" subiti durante la campagna elettorale.