Raccolta record di plasma in Italia ma ancora non è autosufficiente

ROMA, 16 GEN - La raccolta di plasma in Italia cresce ancora e segna un nuovo record nel 2025. Secondo i dati elaborati dal Centro Nazionale Sangue, nell'anno appena trascorso sono state raccolte 919,7 tonnellate di plasma, oltre 11 tonnellate in più rispetto al 2024. "Il sistema italiano - commenta la professoressa Luciana Teofili, direttore generale del Centro nazionale sangue - dimostra di poter andare oltre gli obiettivi programmati e supera per il secondo anno consecutivo la soglia delle 900 tonnellate di plasma raccolte grazie a milioni di donatori di sangue volontari e non remunerati, all'impegno delle associazioni e dei centri di raccolta del Servizio sanitario nazionale". "Malgrado questi numeri importanti però, l'autosufficienza in materia di plasma - continua Teofili - resta una sfida per l'Italia, in equilibrio invece per quanto riguarda la raccolta di globuli rossi. Il fabbisogno di farmaci plasmaderivati, soprattutto di immunoglobuline, continua infatti a crescere tanto da segnare aumento del 57% negli ultimi dieci anni". Nel 2025 sono stati così inviati all'industria per la produzione di medicinali plasmaderivati 15,6 chili di plasma per mille abitanti. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di medio termine dei 18 chili per mille abitanti, individuato come primo step per arrivare all'indipendenza strategica in materia di medicinali plasmaderivati.