Quirinale, su scudo e fermo preventivo ancora cose da cambiare

ROMA, 04 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso di un incontro al Quirinale con il sottosegretario Mantovano, avrebbe sottolineato la necessità di apportare alcune modifiche al pacchetto sicurezza, in particolare per quanto riguarda il fermo di polizia e lo scudo penale. Nel primo caso, si sarebbe fatto notare come non possa bastare un semplice atteggiamento sospetto per effettuarlo; nel secondo si sarebbe evidenziata l'esigenza di evitare una giurisprudenza separata per categorie. Entrambe le misure sarebbero comunque destinate - spiegano fonti di governo - a entrare in un decreto legge sulla sicurezza che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri assieme a un disegno di legge sullo stesso tema. Per quanto riguarda il cosiddetto scudo, secondo quanto si apprende, vi sarebbe la previsione di un registro diverso - non solo per le forze dell'ordine ma per tutti - così da evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati di fronte a una causa di giustificazione, come legittima difesa o adempimento di un dovere. Le stesse fonti sottolineano che l'interlocuzione con il Quirinale è stata "ottima" come sempre.