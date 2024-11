Quindicenne si impicca, compagni di scuola accolgono salma

ENNA, 15 NOV - Una folla di persone, tra le quali alcuni compagni della scuola frequentata dalla giovane quindicenne che martedì 5 novembre si è tolta la vita impiccandosi ad un albero, nel boschetto vicino casa, ha accolto la bara bianca sul sagrato della chiesa Madre di Piazza Armerina (Enna). In silenzio, accompagnati dai rintocchi delle campane, hanno sfilato dietro il feretro. I funerali della giovane, offciarti dal vescovo di Pizza Armerina Rosario Gisana, si svolgeranno alle 15,30. Tra le ipotesi sul suicidio della quindicenne anche quella legata a un caso di revenge porn; la procura per i minori di Caltanissetta procede contro ignoti per istigazione al suicidio. La giovane si è tolta la vita dopo una lite con una compagna avvenuta a scuola durante la ricreazione.