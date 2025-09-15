Giornale di Brescia
Quindicenne denuncia, 'vittima di abusi'

Aosta
Aosta
AOSTA, 15 SET - Una quindicenne residente in Valle d'Aosta ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante la notte tra sabato e domenica scorsi. I fatti sarebbero avvenuti in un comune dove era in corso una festa di paese. E' stata la stessa giovane, sotto choc, a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon. I militari hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. La minorenne è quindi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma.

