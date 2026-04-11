Quindicenne 'Alfiere' trevigiano testimonial sulla distrofia muscolare

CARBONERA, 11 APR - C'è anche il trevigiano Marco Mazzariol, di Carbonera (Treviso), tra i 28 "Alfieri della Repubblica", riconoscimento che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito oggi a giovani che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Mazzariol, che compirà fra qualche giorno 15 anni, è affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Tra le passioni del ragazzo, che lo scorso anno ha superato la terza media con il massimo dei voti, vi sono le automobili, la musica e il teatro, disciplina quest'ultima che segue aggregandosi ad una compagnia locale e prendendo parte ad alcune rappresentazioni. La disponibilità di Mazzariol ad impegnarsi in campo sociale, in particolare a favore di chi sia toccato dalla sua stessa patologia, risale già al 2019, quando si prestò a fare da testimonial di una campagna nazionale realizzata da Parent Project Onlus: indossando i panni di un conduttore di telegiornale, l'allora bambino fu protagonista di un video diffuso dalla organizzazione per sensibilizzare sulla malattia e stimolare la destinazione del 5 per Mille a favore della ricerca.