Quattro studenti feriti a Crans-Montana, l'angoscia dei compagni del liceo

MILANO, 03 GEN - Il dramma di Crans-Montana è anche quello di una classe di liceo, la terza D del Virgilio di Milano che in questi giorni vive momenti di angoscia perché sono quattro gli studenti rimasti feriti nell'incendio, due ragazze e due ragazzi, Francesca, Sofia, che è in arrivo al Niguarda di Milano, Leonardo e Kean. Inizialmente "dovevano partire in sei ragazzi" per questa vacanza a Crans-Montana, come ha confermato il preside dell'istituto Roberto Garrone al telefono con l'ANSA, "poi sono andati in quattro". "Sofia sta arrivando all'ospedale Niguarda di Milano, l'altra ragazza è stata operata a Zurigo e deve essere rioperata ancora - ha aggiunto -, i due ragazzi sono vivi però pare che i genitori non sappiamo dove sono ricoverati in Svizzera". Come scuola il Virgilio sta predisponendo l'assistenza psicologica per i ragazzi, già per il 7 mattina, "mentre la sera probabilmente ci sarà un incontro di supporto dedicato ai docenti e ai genitori con degli specialisti, cerchiamo di attivare tutte le iniziative per gestire il possibile trauma". Gli studenti del liceo e in particolare i compagni di classe dei quattro ragazzi rimasti feriti, sono provati e aspettano di avere notizie al più presto sulle condizioni dei loro amici.