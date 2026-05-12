Quattro ragazze scomparse nel Reatino durante un'escursione in montagna

ROMA, 13 MAG - Quattro ragazze risultano irreperibili da diverse ore nella zona compresa tra i comuni della provincia di Rieti, di Leonessa e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però ricevere più alcuna comunicazione. Alle ricerche partecipano squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e del Soccorso alpino, coordinate da un campo base operativo a Poggio Bustone da qualche ora. Le ricerche, secondo quanto si è appreso, si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona compresa tra i due comuni. Si tratta di un'area per lo più boschiva, attraversata da diversi sentieri, molto vasta e che si estende per chilometri.