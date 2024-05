Quattro nuovi sponsor per il Gruppo Paralimpico della Difesa

ROMA, 29 MAG - Cinque nuovi sponsor accompagneranno per i prossimi quattro anni il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, che quest'anno festeggia i primi dieci anni di attività. Le collaborazioni con Leonardo, Iveco Defence Vehicles, Ima, Piquadro e Macron sono state presentate questa mattina al Circolo ufficiali delle forze armate a Roma, alla presenza del generale Alfonso Manzo, capo del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa, della sottosegretaria Isabella Rauti, e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Il Gruppo Sportivo, capitanato dal colonnello Gianfranco Paglia, conta ad oggi 107 atleti, anche civili, già medagliati e pronti a rappresentare l'Italia alle prossime Paralimpiadi di Parigi, al via il prossimo 28 agosto. Tredici le discipline nelle quali competono, dal canottaggio alla scherma passando per il nuoto e il badminton. "Queste aziende - ha detto la senatrice Rauti - rappresentano l'eccellenza italiana anche con un ruolo morale nell'ambito del sistema Paese. Il Gruppo sportivo è la dimostrazione completa della nostra cultura, quella cioè che non si lascia indietro nessuno, ma anche la rappresentazione dello sport come motore di inclusione e integrazione sociale. Gli atleti paralimpici sono modelli di valore, sono campioni non solo nello sport ma nella vita". "Ora - ha concluso - ci prepariamo per andare a Parigi per conquistare qualche medaglia, come stanno già facendo in questi mesi con un crescendo di successi".